Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.02.2021 18:11



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
      23/02/2021 KARAR TARİHİ
:
       2021 / 01 KARAR SAYISI
:
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları  çerçevesinde hazırlanmış ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 23 /02/2021 tarih ve 2021 /02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, a)31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bireysel finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, c)KAP'da ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) gerçeği yansıttığını ve tarafımızca kabul edildiğini, beyan ederiz.    23/ 02/ 2021 Tahsin YILMAZ                                               Döndü Duygu BAYSAL Denetimden Sorumlu Komite Başkanı               Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Cemil ARMAĞAN                                            Arif BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür      Yönetim Kurulu Üyesi              



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911918


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.518
Değişim :  -2,11% |  -32,75
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.515
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PGSUS 84,15 1.098.763.379 % 10,00  
SAYAS 19,27 55.134.762 % 9,99  
KRGYO 7,71 62.327.611 % 9,99  
LINK 46,96 140.922.565 % 9,98  
KSTUR 286,50 3.347.911 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0773 7,0790 % 0,83  
Euro 8,5991 8,6103 % 0,91  
Sterlin 9,9336 9,9834 % 0,98  
Frank 7,8095 7,8565 % 0,16  
Riyal 1,8786 1,8880 % 0,69  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -1,37  
Altın Gr. 410 410 1,81  
Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,60 27,63 -0,67  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,12  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru