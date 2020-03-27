***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020AçıklamalarEK : 3REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU1- GENEL BİLGİLERRaporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2019-31.12.2019Ticaret unvanı : REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ticaret sicili numarası : 266115Merkez Adresi : Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2/3 Sarıyer / İSTANBULŞube Adresi :İletişim Bilgileri :Telefon : (212) 800 14 85Fax :(850) 582 13 40E-posta adresi : destek@kapitalfx.comİnternet Sitesi Adresi : www.kapitalfx.comA- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISIa)- Sermayesi :5.000.000 TLb)- Ortaklık Yapısı :…………………………………..PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ADRESİSERMAYE TUTARI (TL)PAY ADEDİSübet Çiçek5.000.000,005.000.000,00Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2/3 Sarıyer / İSTANBULTOPLAM5.000.000,005.000.000,00c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:Şirketimiz, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere dar yetkili aracı kurum statüsünde faaliyetine devam etmek ve sermayesini 5.000.000 TL'ye düşürmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, başvurumuz 15.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. Anasözleşme tadili hususu 07.12.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmış olup, tescil işlemleri tamamlanmıştır. Şirket sermayesi 30.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye düşürülmüştür.B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLERa)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 0 TLb)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YokturC- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİa)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 19.07.2018 tarih ve 722 sayılı Yönetim kurul kararı ile seçilmişlerdirYönetim Kurulu ÜyeleriYönetim Kurulu Başkanı : Sübet ÇİÇEKYönetim Kurulu Başkan Yrd. : Murat Kutay YILDIRIMYönetim Kurulu Üyesi : İbrahim Ethem ERENb)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :Ünvanı Adı Soyadı .Genel Müdür İbrahim Ethem ERENc)- Personel Sayısı : 4D- VARSA Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yoktur.2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLARSağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 89.716 TLVerilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIYapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları YokturElde Edilen sonuçlar -4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELERa) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:Yuktur.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:Şirketin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri SPK Seri V N 66 sayıl tebliğ ve iş akış prosedürleri kapsamında devam etmektedir.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:Doğrudan İştirakler Pay OranıBorsa İstanbul A.Ş % 0,000377………………………………………………… ……………Dolaylı İştirakler Pay OranıYoktur ……………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:…0…………. Adet 0……………………………. TLAçıklama : Yoktur.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:Şirketimizin 31.12.2019 mali tabloları bağımsız dış denetimden geçmiştir.f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:Mali durumu etkileyebilecek bir davamız bulunmamaktadır.g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 22.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen bağımsız denetim şirketinin yetkilerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından -iptal edilmesi sebebiyle 29.07.2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış ve yeni bağımsız denetim şirketi seçilmiştir.j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:Yoktur.k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Yoktur5-FİNANSAL DURUMa) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :Şirketimiz 31.12.2019 dönemini 496.342TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.857.104 TL olup karşılığında 5.731.867-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.Şirketin 432.750.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 339,182.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:31.12.2018 Dönemi 31.12.2019 DönemiDönem Karı / (Zararı) 3.855.935 TL -496.342 TLDönem Karı Vergi ve Yasal Yük.Dönem Net Karı / (Zararı) 3.855.935 TL -496,342TLc) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:Şirketimizin net işletme sermayesi faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütmek için yeterlidir.d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:Kar dağıtımı yapılmayacaktır.6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİa) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,: Yokturb) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, : Yokturc) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. : Yoktur7- DİĞER HUSUSLARa) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar Yoktır.b) İlave bilgilerBu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.Sübet ÇİÇEK Murat KUTAY YILDIRIM İbrahim Ethem ERENYön. Kurulu Başkanı Yön. Kurulu Bşk. Yrd. Yön. Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832559BIST