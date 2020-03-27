***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.03.2020 10:13
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
739.591 4.509.246
Dönem Karı (Zararı)
-496.342 3.855.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-496.342 3.855.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
169.427 79.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 109.372 109.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.113 8.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.113 8.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 46.942 -38.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.066.506 574.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.097.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.097.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.048.743 1.989.956
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.018.743 1.989.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 47.462 -1.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.529 -5.421.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.529 -5.421.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -303 -9.532
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.057 -6.980
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.057 -6.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.810 -73.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -19.810 -73.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
739.591 4.509.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.000.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-25.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -25.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.260.409 4.509.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -24.260.409 4.509.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.048.141 21.538.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.787.732 26.048.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.815 3.855.935 3.853.120 3.853.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Dönem Karı (Zararı)
-496.342 -496.342 -496.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534 -1.534 -1.534
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1 0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.525.989 3.844.124
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 555.989 3.844.124
Peşin Ödenmiş Giderler
0 47.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 47.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 208.786 188.976
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
5.522.507 30.128.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.522.507 30.128.703
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 -1.560.774 -7.938.410
Finansman Gelirleri
24 16.483.067 64.919.622
Finansman Giderleri
25 -15.371.310 -53.160.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-449.017 3.820.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.325 35.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -2.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -47.325 38.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-496.342 3.855.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-496.342 3.855.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-496.342 3.855.935
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.534 -2.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.917 -3.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
383 704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 383 704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.534 -2.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.876 3.853.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.876 3.853.120
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832557
BIST