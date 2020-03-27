***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI739.591 4.509.246Dönem Karı (Zararı)-496.342 3.855.935Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-496.342 3.855.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler169.427 79.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 109.372 109.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.113 8.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 13.113 8.751Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 46.942 -38.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.066.506 574.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 4.097.128İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.097.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.048.743 1.989.956İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.970.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 4.018.743 1.989.956Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 47.462 -1.064Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.529 -5.421.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -8.529 -5.421.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -303 -9.532Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.057 -6.980İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.057 -6.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.810 -73.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -19.810 -73.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları739.591 4.509.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.000.000 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-25.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -25.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.260.409 4.509.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -24.260.409 4.509.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 26.048.141 21.538.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.787.732 26.048.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623Transferler-2.752.475 2.752.475Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.815 3.855.935 3.853.120 3.853.120Dönem Sonu Bakiyeler18 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743Transferler3.855.935 -3.855.935Dönem Karı (Zararı)-496.342 -496.342 -496.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.534 -1.534 -1.534Sermaye Azaltımı-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1 0Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.525.989 3.844.124İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.970.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 555.989 3.844.124Peşin Ödenmiş Giderler0 47.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 47.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 208.786 188.976Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM5.522.507 30.128.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.522.507 30.128.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 -1.560.774 -7.938.410Finansman Gelirleri24 16.483.067 64.919.622Finansman Giderleri25 -15.371.310 -53.160.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-449.017 3.820.488Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.325 35.447Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -2.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -47.325 38.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-496.342 3.855.935DÖNEM KARI (ZARARI)-496.342 3.855.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-496.342 3.855.935Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.534 -2.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.917 -3.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler383 704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 383 704Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.534 -2.815TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-497.876 3.853.120Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-497.876 3.853.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832557BIST