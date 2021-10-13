***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında Şirketimizin ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmiştir.Şirketimiz sermayesinin %100'üne karşılık gelen 5.000.000 TL nominal değerli payların "KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V." ye satış devrinene ilişkin tüm yasal gereklilikler ve sözleşmedeki koşullar yerine getirilmiş olup, taraflar arasında pay devrine ilişkin kapanış işlemleri 13.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanarak sözkonusu payların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık YapısıAdı Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V. - - 5.000.000 100NURSEL ÇİÇEK 1.250.000 25 - -YUSUF ÇİÇEK 937.500 18,75 - -TAHA ÇİÇEK 937.500 18,75 - -NURSENA ÇİÇEK 937,500 18,75 - -NESLİŞAH ÇİÇEK 937,500 18,75 - -TOPLAM 5.000.000 100 5.000.000 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970131BIST