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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2021 12:16



***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında Şirketimizin ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmiştir.
Şirketimiz sermayesinin %100'üne karşılık gelen 5.000.000 TL nominal değerli payların "KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V." ye satış devrinene ilişkin tüm yasal gereklilikler ve sözleşmedeki koşullar yerine getirilmiş olup, taraflar arasında pay devrine ilişkin kapanış işlemleri 13.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanarak sözkonusu payların satış ve devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V.  - - 5.000.000 100
NURSEL ÇİÇEK 1.250.000 25 - -
YUSUF ÇİÇEK 937.500 18,75 - -
TAHA ÇİÇEK 937.500 18,75 - -
NURSENA ÇİÇEK 937,500 18,75 - -
NESLİŞAH ÇİÇEK 937,500 18,75 - -
TOPLAM 5.000.000 100 5.000.000 100





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970131


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Altın Gr. 516 516 4,97  
Cumhuriyet 3.417 3.468 21,00  
Tam 3.401 3.487 23,13  
Yarım 1.644 1.687 11,18  
Çeyrek 825 843 5,59  
Gümüş.Ons 22,90 22,92 0,35  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,10  
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