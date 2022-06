***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat : 4 34467 Sarıyer/İstanbulElektronik Posta AdresiE-postamuhasebe@kapitalfx.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TRIVE INVESTMENT B.V. 20000000 TRY 100TOPLAM 20000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037860BIST