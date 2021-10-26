***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
26.10.2021 11:30
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 26 WİNDOWİST TOWER İÇ KAPI NO: 22 SARIYER/İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 SARIYER/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
11/10/2021
Açıklamalar
Şirket Merkez adresi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. N 26 Windowist Tower İç Kapı N 22 Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 3 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972348
BIST
14:351.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:359,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3511,0413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0257
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:35546,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,14
|Açılış
|: 546,80
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:35
|HEDEF
|2,84
|3.247.594
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|65.603.753
|% 9,64
|
|TGSAS
|16,86
|22.257.876
|% 8,42
|
|JANTS
|63,35
|221.977.037
|% 8,01
|
|FMIZP
|114,70
|54.111.777
|% 7,60
|
|BIOEN
|25,10
|265.341.034
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|211.786.329
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EREGL
|19,61
|900.194.756
|% -1,95
|
|THYAO
|14,82
|823.493.707
|% 0,82
|
|ASELS
|16,49
|726.696.900
|% -2,83
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,64
|560.469.568
|% 1,54
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|292.665.772
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,67
|257.953.605
|% 0,38
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4889
|9,4935
|% -0,44
|
|Euro
|11,0352
|11,0413
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,9926
|13,0578
|% -0,75
|
|Frank
|10,2947
|10,3567
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5244
|2,5371
|% -0,45
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,38
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.606
|3.661
|-4,00
|
|Tam
|3.587
|3.677
|-3,89
|
|Yarım
|1.734
|1.779
|-1,88
|
|Çeyrek
|870
|889
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,63
|84,63
|-1,02
|