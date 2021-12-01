***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.12.2021 09:16
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
RNPOL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 12.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 01.12.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 118.800.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980387
BIST
10:561.850
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 40,76
|Açılış
|: 1.823
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|Önceki Kapanış
|: 1.810
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1.851
En Düşük
1.823
10:5613,4884
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1827
|Açılış
|: 13,0500
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|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,7313
En Düşük
12,9302
10:5615,3062
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,2203
|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,3100
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15,5715
En Düşük
14,8683
10:56770,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -8,55
|Açılış
|: 770,19
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|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TETMT
|254,10
|8.826.860
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|8.946.114
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|908.104
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|IHAAS
|6,70
|25.732.316
|% -6,82
|
|THYAO
|18,00
|652.359.608
|% 4,53
|
|SISE
|13,14
|593.304.545
|% 4,70
|
|GARAN
|11,56
|448.597.863
|% 1,23
|
|SASA
|44,96
|435.208.755
|% 3,59
|
|KRDMD
|8,81
|414.154.989
|% 3,04
|
|TSKB
|1,51
|129.274.610
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,27
|135.736.239
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,24
|175.901.804
|% 2,21
|
|PETKM
|7,98
|382.952.534
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,81
|414.154.989
|% 3,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4647
|13,4750
|% -1,43
|
|Euro
|15,2732
|15,3135
|% -1,37
|
|Sterlin
|17,8115
|17,9008
|% -1,73
|
|Frank
|14,5287
|14,6163
|% -2,03
|
|Riyal
|3,5650
|3,5829
|% -1,85
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|12,10
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,70
|71,70
|2,47
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