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***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

03.12.2021 16:40
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Rainbow Polikarbonat payları, 06/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 30.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
RAINBOW POLIKARBONAT XUTUM 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XTUMY 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XBANA 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XHARZ 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XUSIN 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XKMYA 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XSKAY 06/12/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980925


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MAKTK 3,74 64.850.466 % 10,00  
SELVA 11,11 36.006.054 % 10,00  
PKENT 4.478,20 22.887.828 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
POLTK 409,40 10.552.758 % 9,99  
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17:54 Alış Satış %  
Dolar 13,7036 13,7351 % 0,53  
Euro 15,4604 15,5139 % 0,03  
Sterlin 18,1225 18,2134 % -0,20  
Frank 14,8571 14,9466 % 0,28  
Riyal 3,6471 3,6654 % 0,21  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 2,47  
Altın Gr. 782 783 3,41  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,26 22,29 -0,11  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,02  
B. Petrol 72,16 72,16 2,49  
Seans Raporu 17:54
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