***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarRainbow Polikarbonat payları, 06/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 30.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiRAINBOW POLIKARBONAT XUTUM 06/12/2021RAINBOW POLIKARBONAT XTUMY 06/12/2021RAINBOW POLIKARBONAT XBANA 06/12/2021RAINBOW POLIKARBONAT XHARZ 06/12/2021RAINBOW POLIKARBONAT XUSIN 06/12/2021RAINBOW POLIKARBONAT XKMYA 06/12/2021RAINBOW POLIKARBONAT XSKAY 06/12/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980925BIST