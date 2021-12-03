***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
03.12.2021 16:40
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat payları, 06/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 30.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
RAINBOW POLIKARBONAT XUTUM 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XTUMY 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XBANA 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XHARZ 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XUSIN 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XKMYA 06/12/2021
RAINBOW POLIKARBONAT XSKAY 06/12/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980925
BIST
17:541.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 30,65
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:5413,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0718
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:5415,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:54782,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,41
|Açılış
|: 782,51
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MAKTK
|3,74
|64.850.466
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.006.054
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|10.552.758
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|OYLUM
|8,36
|12.784.289
|% -9,91
|
|THYAO
|18,60
|3.320.942.302
|% 1,92
|
|GARAN
|11,68
|1.614.313.808
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,36
|1.356.421.778
|% 0,11
|
|KOZAL
|135,10
|1.269.799.884
|% 4,81
|
|SISE
|13,27
|1.162.531.235
|% -0,38
|
|TSKB
|1,59
|586.986.769
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,42
|906.951.283
|% 0,59
|
|ODAS
|1,66
|412.206.226
|% 7,79
|
|SKBNK
|1,21
|303.116.600
|% 1,68
|
|THYAO
|18,60
|3.320.942.302
|% 1,92
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7036
|13,7351
|% 0,53
|
|Euro
|15,4604
|15,5139
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,1225
|18,2134
|% -0,20
|
|Frank
|14,8571
|14,9466
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6471
|3,6654
|% 0,21
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,47
|
|Altın Gr.
|782
|783
|3,41
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|2,49
|