***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
02.12.2021 17:48
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [RNPOL]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/12/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
12.000.000
Baz Fiyat (TL)
9,9
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/12/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
30/11/2021-01/12/2021
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 30.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "RNPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980714
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
18:0513,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3646
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,8304
En Düşük
13,1456
18:0515,5316
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4676
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,6769
En Düşük
14,9048
18:05776,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 14,89
|Açılış
|: 776,22
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
785,91
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.420.797
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.715.906
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
|
|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
|
|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6659
|13,6715
|% 2,74
|
|Euro
|15,4645
|15,5316
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,1557
|18,2467
|% 3,13
|
|Frank
|14,8100
|14,8992
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6341
|3,6524
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-13,02
|
|Altın Gr.
|775
|775
|13,70
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,28
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
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17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de