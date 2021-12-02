***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi02/12/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıRainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)12.000.000Baz Fiyat (TL)9,9İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih06/12/2021Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi30/11/2021-01/12/2021AçıklamalarRainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 30.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "RNPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980714BIST