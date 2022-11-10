***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:00
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RNPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079099
BIST
10:044.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 15,47
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.376
En Düşük
4.364
10:0418,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:0418,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:041.022,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.022,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:03
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|ETILR
|11,50
|6.818.583
|% 9,52
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|IDGYO
|3,73
|1.204.125
|% 7,80
|
|DOAS
|135,60
|38.049.180
|% 7,70
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|5.049.450
|% -9,96
|
|KLMSN
|16,69
|8.111.915
|% -9,29
|
|HUNER
|8,63
|3.069.406
|% -9,16
|
|GOLTS
|122,00
|14.616.329
|% -7,85
|
|THYAO
|111,90
|174.508.640
|% 0,63
|
|ODAS
|10,06
|161.939.659
|% 2,76
|
|ASELS
|37,84
|108.832.174
|% 0,26
|
|ALARK
|77,95
|106.295.089
|% -2,44
|
|EREGL
|34,66
|97.035.886
|% -0,17
|
|IHGZT
|0,90
|29.823.010
|% 0,00
|
|ODAS
|10,06
|161.939.659
|% 2,76
|
|KLSYN
|3,55
|27.282.250
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,08
|33.929.624
|% 0,40
|
|YKBNK
|9,32
|62.316.951
|% 0,54
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6059
|% 0,10
|
|Euro
|18,6470
|18,6592
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,1306
|21,2365
|% 0,54
|
|Frank
|18,8420
|18,9555
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,19
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.821
|6.879
|19,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,67
|0,11
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-0,06
|
Seans Raporu
10:03
daha fazla
-
10:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 79 artarak (% 0.06 ) 4, 761
-
10:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle HUBVC, ECBYO, ZEDUR
-
10:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SMRTG, ARTI
-
10:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR