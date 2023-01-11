***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:17
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RNPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100410
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0549
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.131,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.131,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7763
|18,7849
|% 0,06
|
|Euro
|20,2143
|20,2257
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7306
|22,8446
|% -0,06
|
|Frank
|20,1275
|20,2487
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-6,27
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.656
|7.723
|-12,00
|
|Yarım
|3.719
|3.778
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|1,45
|