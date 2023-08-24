***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:36
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189075
BIST
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17:577.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -106,02
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5725,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3442
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5728,1461
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -1,3802
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:571.594,28
En Yüksek
|Değişim
|: -4,78%
|| -79,95
|Açılış
|: 1.594,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.867.063
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.892.455.741
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.744.900.488
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.659.743
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.087.040
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.762.426
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|814.780.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|THYAO
|230,70
|13.255.775.369
|% -3,75
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.688.334.560
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,40
|5.444.575.987
|% -6,46
|
|SKBNK
|4,13
|2.336.251.645
|% 5,09
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8360
|25,8958
|% -4,76
|
|Euro
|28,0469
|28,0972
|% -4,84
|
|Sterlin
|32,4900
|32,6530
|% -5,76
|
|Frank
|29,0897
|29,2649
|% -5,68
|
|Riyal
|6,8439
|6,8782
|% -5,27
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|6,01
|
|Altın Gr.
|1.592
|1.593
|-81,66
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.803
|11.065
|-299,00
|
|Yarım
|5.418
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-1,14
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,30
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL