***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2023 10:34
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229588
BIST
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12:477.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -55,02
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4729,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1375
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4100
En Düşük
29,0967
12:4732,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1796
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:471.955,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,62
|Açılış
|: 1.955,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:45
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.009.998
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.306.953
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.579
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|AHGAZ
|8,66
|21.778.869
|% -9,98
|
|SKBNK
|4,60
|11.734.554
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.613.694
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|25.736.587
|% -9,95
|
|THYAO
|226,20
|1.860.092.070
|% -0,66
|
|YKBNK
|19,15
|1.659.599.412
|% -4,06
|
|AKBNK
|36,00
|1.366.364.988
|% -4,46
|
|EREGL
|40,60
|1.235.606.513
|% 0,10
|
|TUPRS
|144,30
|1.168.278.412
|% 0,56
|
|YKBNK
|19,15
|1.659.599.412
|% -4,06
|
|MRGYO
|4,40
|309.967.936
|% 6,28
|
|EKGYO
|6,85
|302.114.532
|% 0,15
|
|ISCTR
|21,68
|922.128.759
|% -2,78
|
|ZOREN
|4,00
|161.671.169
|% -0,99
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3867
|29,3940
|% 0,42
|
|Euro
|32,5063
|32,5188
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,2873
|37,4743
|% 0,88
|
|Frank
|34,3359
|34,5427
|% 0,99
|
|Riyal
|7,8145
|7,8537
|% 0,88
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|979,96
|983,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.189,82
|1.196,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,54
|2.068,83
|% 0,66
|