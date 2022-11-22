***RNPOL* *HDFGS* *DOGUB* *IEYHO* *IHYAY* *HUBVC* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.11.2022 09:13
***RNPOL******HDFGS******DOGUB******IEYHO******IHYAY******HUBVC******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKYHO, DOGUB, HUBVC, IEYHO, RNPOL, HDFGS, IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081507
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:0518,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0800
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1544
En Düşük
19,0421
18:051.042,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.042,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKSUE
|45,16
|41.539.012
|% 0,00
|
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKSUE
|45,16
|41.539.012
|% 0,00
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6250
|18,6399
|% 0,10
|
|Euro
|19,0909
|19,1544
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,9797
|22,0899
|% 0,18
|
|Frank
|19,3788
|19,4956
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.974
|7.072
|0,00
|
|Yarım
|3.392
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,61
|0,12
|
|B. Petrol
|87,39
|87,39
|-0,06
|