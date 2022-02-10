***RNPOL* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***RNPOL******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPolikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.02.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000Beher Payın Alış Fiyatı12Toplam Tutar12.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)3,33Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)3,33Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)3,33Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,67İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,90Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFatih Mehmet Akbeyaz ve Akgül AkbeyazKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/02/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Usulü Belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Usulü Belirlenmiştir. Şirket Halka açık bir şirket olup payları Borsada İşlem Görmektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalar09.02.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz üzere Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 750.000 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 250.000 adet pay olmak üzere toplam 1.000.000 adet Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş. payı 12.000.000.-TL karşılığında satın alınmıştır. Devir işlemleri Borsa dışında gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000840BIST