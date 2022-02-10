***RNPOL* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
10.02.2022 14:37
***RNPOL******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [RNPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.02.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
12
Toplam Tutar
12.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
3,33
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
3,33
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
3,33
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,67
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,90
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Fatih Mehmet Akbeyaz ve Akgül Akbeyaz
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/02/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü Belirlenmiştir. Şirket Halka açık bir şirket olup payları Borsada İşlem Görmektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
09.02.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz üzere Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 750.000 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 250.000 adet pay olmak üzere toplam 1.000.000 adet Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş. payı 12.000.000.-TL karşılığında satın alınmıştır. Devir işlemleri Borsa dışında gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000840
BIST