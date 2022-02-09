***RNPOL* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.02.2022 tarih ve 05 numaralı Yönetim Kurulu ToplantısındaGirişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) 21. maddesi (f) bendi kapsamındaPolikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti ile iştigal eden Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.'ne girişim yatırımı yapılmasına,Bu çerçevede1- Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 750.000 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 250.000 adet olmak üzere toplam 1.000.000 adet payın 12.000.000.-TL bedelle satın alınmasına,2- Payların satış ve devir işlemlerinin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar pazarında gerçekleştirilmesine,3- Hakim ortaklar Fatih Mehmet Akbeyaz ve Akgül Akbeyaz ile girişim yatırımı sözleşmesi imzalanmasınaOybirliği ile karar verildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000671BIST