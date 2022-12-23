***RNPOL* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 15:49
***RNPOL******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Rainbow Polikarbonat San.ve Tic. A.Ş.(RNPOL)'ne ait 2.999.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089446
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0477
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.077,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6767
|18,6970
|% 0,19
|
|Euro
|19,8006
|19,8372
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4021
|22,5145
|% 0,04
|
|Frank
|19,9164
|20,0364
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9517
|4,9765
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.349
|31,00
|
|Yarım
|3.526
|3.595
|17,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,08
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|3,20
|