***RNPOL* *HDFGS* *TDGYO* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.01.2023 06:22
***RNPOL******HDFGS******TDGYO******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [RNPOL, TDGYO, HDFGS]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103584
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 19,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0550
|
18,8381
En Düşük
18,7516
18:0520,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0941
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5456
En Düşük
20,3810
18:051.162,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.161,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.161,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TNZTP
|16,93
|622.264.999
|% 0,00
|
|SMRTG
|85,95
|99.345.704
|% 0,00
|
|SUWEN
|57,00
|14.687.997
|% 0,00
|
|OZSUB
|19,04
|43.254.309
|% 0,00
|
|PLTUR
|14,39
|203.774.052
|% 0,00
|
|TNZTP
|16,93
|622.264.999
|% 0,00
|
|SMRTG
|85,95
|99.345.704
|% 0,00
|
|SUWEN
|57,00
|14.687.997
|% 0,00
|
|OZSUB
|19,04
|43.254.309
|% 0,00
|
|PLTUR
|14,39
|203.774.052
|% 0,00
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% 0,00
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 0,00
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8002
|18,8019
|% -0,03
|
|Euro
|20,4087
|20,5913
|% 0,87
|
|Sterlin
|23,2753
|23,3920
|% 0,15
|
|Frank
|20,4072
|20,5301
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9949
|5,0199
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.865
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.841
|3.890
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|-0,10
|