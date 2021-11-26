***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkul ve makine teçhizata ilişkin hazırlanmış olan değerleme raporlarına ilişkin ilgili değerleme kuruluşları tarafından verilen sorumluluk beyanları, Şirket ortakları tarafından verilmiş olan faaliyet rekabeti yapılmayacağına dair taahhütnameler ile finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirketin ilk 10 müşteri ve tedarikçisine ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.rainbowpc.com.tr/?sayfa=Yatirimci-ilisileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979946BIST