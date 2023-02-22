***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2023 15:38
***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RNPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Mehmet Akbeyaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115974
BIST
16:475.073
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -76,86
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4718,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4720,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0106
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:471.114,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.114,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.967.019
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.039.690
|% -9,99
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.163.604.719
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,88
|2.600.750.315
|% 5,36
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|YKBNK
|9,18
|1.315.774.492
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,10
|2.012.580.345
|% 1,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8731
|18,8776
|% 0,06
|
|Euro
|20,0941
|20,1020
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.624
|7.681
|-18,00
|
|Yarım
|3.725
|3.759
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,55
|