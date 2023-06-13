***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2023 09:35
***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RNPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Mehmet Akbeyaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158147
BIST
12:565.467
En Düşük
|Değişim
|: -2,17%
|| -121,50
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5623,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0535
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5625,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2615
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:561.494,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:54
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.806.618
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.734.527
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.602.014
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|922.140.682
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,90
|3.947.884.185
|% -2,40
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|EREGL
|37,30
|1.532.495.893
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,75
|1.325.181.709
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,59
|974.381.379
|% -1,81
|
|YKBNK
|11,77
|1.141.766.431
|% -0,59
|
|SKBNK
|2,51
|206.818.948
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|AKBNK
|17,93
|1.267.875.195
|% -0,83
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6559
|23,6609
|% 0,20
|
|Euro
|25,5782
|25,5955
|% 0,95
|
|Sterlin
|29,6445
|29,7932
|% 0,61
|
|Frank
|26,0085
|26,1652
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2913
|6,3228
|% 0,19
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,47
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.914
|10.167
|56,77
|
|Yarım
|4.859
|4.932
|6,00
|
|Çeyrek
|2.429
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,02
|73,02
|1,18
|