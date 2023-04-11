***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıNOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 -31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.04.2023Tescil Tarihi11.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.04.2023-10809Açıklamalar11.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulumuzda 2023 Yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 11.04.2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136235BIST