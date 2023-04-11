***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2023 14:15
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 -31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.04.2023
Tescil Tarihi
11.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.04.2023-10809
Açıklamalar
11.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurulumuzda 2023 Yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 11.04.2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil işlemi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136235
BIST
16:105.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,16
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:1019,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:1021,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1348
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:101.237,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.237,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BRSAN
|105,60
|121.948.720
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.449.403
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.144.809
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,14
|115.671.786
|% -9,22
|
|HEDEF
|24,24
|76.562.589
|% -7,69
|
|LIDER
|124,70
|111.732.221
|% -7,63
|
|VANGD
|6,93
|10.876.032
|% -7,48
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|84,15
|3.589.105.557
|% 2,94
|
|THYAO
|132,70
|3.569.555.370
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|EREGL
|36,00
|2.623.558.753
|% 0,33
|
|OYAKC
|35,14
|2.270.809.381
|% 2,15
|
|EKGYO
|7,26
|1.776.685.712
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,04
|1.305.933.106
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,16
|515.882.250
|% 5,74
|
|ISCTR
|12,08
|1.178.713.880
|% 0,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2843
|19,2885
|% 0,10
|
|Euro
|21,0566
|21,0620
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,8962
|24,0160
|% 0,43
|
|Frank
|21,2247
|21,3525
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1256
|5,1513
|% 0,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|