***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bilgilendirme Politikası 20.04.2022 tarhili Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022365BIST