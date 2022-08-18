***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.170 4.854.473 50.993.465 0 50.993.465Transferler4.854.473 -4.854.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.464.097 -28.319 9.858.321 19.294.099 0 19.294.099Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 24.065.109 -91.465 417.955 16.037.642 9.858.321 70.287.564 0 70.287.564Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 89.000.000 23.943.775 -82.778 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 0 173.422.849Transferler410.115 13.873.052 -14.283.167 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.060 7.281.367 7.231.307 0 7.231.307Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 89.000.000 23.943.775 -132.838 1.742.792 28.819.060 7.281.367 180.654.156 0 180.654.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.771.743 5.908.799Dönem Karı (Zararı)7.281.367 9.858.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-503.932 1.242.503Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 13 14 15 545.052 512.729Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-19.898 287.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 155.969 121.658Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-175.867 165.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.105.999Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -551.314 2.548.541Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmel