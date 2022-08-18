***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:15
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.170 4.854.473 50.993.465 0 50.993.465
Transferler
4.854.473 -4.854.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.464.097 -28.319 9.858.321 19.294.099 0 19.294.099
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 24.065.109 -91.465 417.955 16.037.642 9.858.321 70.287.564 0 70.287.564
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.775 -82.778 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 0 173.422.849
Transferler
410.115 13.873.052 -14.283.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.060 7.281.367 7.231.307 0 7.231.307
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.775 -132.838 1.742.792 28.819.060 7.281.367 180.654.156 0 180.654.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.771.743 5.908.799
Dönem Karı (Zararı)
7.281.367 9.858.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-503.932 1.242.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 14 15 545.052 512.729
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.898 287.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 155.969 121.658
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-175.867 165.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.105.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -551.314 2.548.541
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmel