***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.03.2023Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - 2022 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti10 - 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,11 - 2022 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile artırılan 2022 Yılı bağış üst sınırının ortakların onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ,12 - Yönetim Kurulu tarafından 10.02.2023 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına T.T.K ‘unun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Rainbow 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - İlan MetniEK: 3 Rainbow 2022 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2022 Yılı Rainbow Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 11 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosyalar ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.rainbowpc.com.tr adresinde de bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122710BIST