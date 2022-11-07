***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
07.11.2022 15:09
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077417
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.003,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.003,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5800
|% 0,07
|
|Euro
|18,5569
|18,5695
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2390
|21,3455
|% 0,84
|
|Frank
|18,6952
|18,8078
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9294
|4,9542
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.714
|6.775
|141,00
|
|Yarım
|3.271
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,03
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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