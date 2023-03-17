***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.03.2023 11:14
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125799
BIST
11:415.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 48,92
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4119,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4120,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1245
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:411.179,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.179,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUCLK
|31,30
|25.654.890
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.194.084
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.538.884
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|84.350.786
|% 9,80
|
|MARKA
|10,60
|18.692.625
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|45,04
|10.361.877
|% -5,14
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.639.419.141
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,38
|2.322.514.048
|% 4,62
|
|ISCTR
|14,99
|1.402.466.741
|% 1,97
|
|ASELS
|57,05
|910.442.671
|% 1,51
|
|THYAO
|133,50
|838.693.455
|% 0,98
|
|GOKNR
|20,38
|2.322.514.048
|% 4,62
|
|ISCTR
|14,99
|1.402.466.741
|% 1,97
|
|AKFGY
|4,09
|296.190.778
|% 8,49
|
|EKGYO
|7,37
|527.204.478
|% 2,22
|
|YKBNK
|11,55
|661.621.005
|% 1,67
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,0112
|23,1266
|% 0,30
|
|Frank
|20,4624
|20,5857
|% 0,48
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,37
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,15
|
|Cumhuriyet
|7.912
|8.032
|24,00
|
|Tam
|7.925
|8.002
|16,00
|
|Yarım
|3.885
|3.916
|8,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.958
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,69
|
Seans Raporu
11:40
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-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 11 artarak (% 0.85 ) 4, 751
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, VAKFN, TUCLK, CRFSA, SUMAS
-
11:55
BRKVY, SOKE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
ETYAT, VKING, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55BVSAN
Yüzde 4.28 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 956, 887 adet işlem