***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.08.2023 16:39
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188280
BIST
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17:037.745
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -51,34
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0327,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0329,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0408
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:031.654,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.654,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.486.693
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|177.283.986
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|309.254.608
|% -9,28
|
|EUYO
|15,23
|14.233.358
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,20
|12.278.336.905
|% 0,36
|
|THYAO
|254,40
|10.160.930.047
|% -1,78
|
|EREGL
|44,42
|6.600.956.846
|% -1,29
|
|TCELL
|58,95
|5.773.954.849
|% 3,69
|
|KOZAL
|27,14
|4.412.127.632
|% 2,42
|
|YKBNK
|15,28
|4.411.240.966
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,98
|1.298.378.524
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,79
|2.272.576.029
|% -2,66
|
|SKBNK
|3,93
|1.006.185.661
|% -2,72
|
|ODAS
|12,57
|2.355.828.074
|% 1,95
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1957
|27,2018
|% 0,22
|
|Euro
|29,5347
|29,5526
|% -0,16
|
|Sterlin
|34,5095
|34,6825
|% -0,04
|
|Frank
|30,7924
|30,9779
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2298
|7,2661
|% 0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,73
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.174
|11.262
|16,00
|
|Yarım
|5.604
|5.657
|8,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,01
|
Seans Raporu
17:02
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17:17RYSAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 554 adet işlem
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17:16DGGYO
Yüzde -7.81 oranında düşüşle 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 529 adet işlem
-
17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem