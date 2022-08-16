***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2.Dönem Kurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2022AçıklamalarEkli Gelir Tablomuz 01.01.2022-30.06.2022 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde 16.08.2022 tarihinde Mimarsinan Vergi dairesine sunulmuş, olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055747BIST