***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 -31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMİMARSİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniYILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi02/04/2024AçıklamalarŞirketimiz 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamemiz ekinde sunulan Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş 2022-2023 Yılı Gelir Tablomuz ektedir,Ekteki Gelir Tabloları Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265724BIST