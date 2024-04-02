***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.04.2024 16:23
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 -31.12.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MİMARSİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/04/2024
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamemiz ekinde sunulan Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş 2022-2023 Yılı Gelir Tablomuz ektedir,
Ekteki Gelir Tabloları Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265724
BIST