***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası 20.04.2022 Tarihli Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022356BIST