***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2021 tarihinde şirketimiz tarafından 1.000 pay karşılığı 100.000-TL sermayeli ALİ BABA AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100.000-TL bedel ile hisseleri devir alınarak bağlı ortaklığımız olmuştur.Bundan dolayı 2021 Yılı 4. dönem finansal tablolarımızdan başlamak üzere finansal tablolarımız konsolide olarak hazırlanacak ve yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995647BIST