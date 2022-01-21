***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 16:39
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2021 tarihinde şirketimiz tarafından 1.000 pay karşılığı 100.000-TL sermayeli ALİ BABA AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 100.000-TL bedel ile hisseleri devir alınarak bağlı ortaklığımız olmuştur.
Bundan dolayı 2021 Yılı 4. dönem finansal tablolarımızdan başlamak üzere finansal tablolarımız konsolide olarak hazırlanacak ve yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995647
BIST
17:592.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,48
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5913,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0680
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5915,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1206
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2691
En Düşük
15,0961
17:59794,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,61
|Açılış
|: 794,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|33,44
|28.202.004
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.686.743
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.959.288
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|33.270.644
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.370.769
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.660.033
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,58
|3.008.545.061
|% -1,85
|
|KRDMD
|12,48
|2.937.204.882
|% -1,34
|
|GARAN
|11,93
|1.788.881.616
|% -0,08
|
|SISE
|13,96
|1.701.276.585
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,07
|1.546.971.874
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,07
|1.546.971.874
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,48
|2.937.204.882
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,44
|550.730.861
|% 1,67
|
|PETKM
|8,96
|1.497.276.779
|% 1,13
|
|GARAN
|11,93
|1.788.881.616
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4323
|13,4438
|% 0,50
|
|Euro
|15,2491
|15,2664
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,1686
|18,2598
|% 0,35
|
|Frank
|14,6832
|14,7717
|% 1,26
|
|Riyal
|3,5713
|3,5892
|% 0,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|0,58
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|-1,14
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:58BRKSN
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
-
17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında