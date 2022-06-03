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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2022 15:14
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Çatı Ges Yatırımı kapsamında alınan, Yatırım Teşvik Belgesi hakkında
Şirketimizin Kayseri Osb Mah.20.Cad. No : 33  Melikgazi/KAYSERİ adresinde Çatı Ges konusunda yapılacak yatırım kapsamında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylanmıştır.
Yatırım İl ve İlçe bazlı 2.bölge olmakla birlikte 23.02.2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Karar'ı gereğince 4. Bölge Desteklerinden faydalanacaktır.
Sigorta Primi işveren hissesi 6 Yıl, vergi indirimi % 70 , yatırıma katkı oranı % 30 olacaktır.
Bunların dışında KDV istisnası desteğinden ve İthalat işlemi olursa Gümrük Vergisi Desteğinden faydalanılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034540


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GZNMI 34,10 44.491.673 % 8,95  
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Altın Ons 1.858 1.859 -10,04  
Altın Gr. 988 988 -0,78  
Cumhuriyet 6.554 6.653 -11,00  
Tam 6.525 6.689 -10,67  
Yarım 3.154 3.236 -5,16  
Çeyrek 1.582 1.618 -2,58  
Gümüş.Ons 22,23 22,26 -0,06  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,00  
B. Petrol 118 118 0,57  
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