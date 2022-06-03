***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 15:14
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Çatı Ges Yatırımı kapsamında alınan, Yatırım Teşvik Belgesi hakkında
Şirketimizin Kayseri Osb Mah.20.Cad. No : 33 Melikgazi/KAYSERİ adresinde Çatı Ges konusunda yapılacak yatırım kapsamında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylanmıştır.
Yatırım İl ve İlçe bazlı 2.bölge olmakla birlikte 23.02.2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Karar'ı gereğince 4. Bölge Desteklerinden faydalanacaktır.
Sigorta Primi işveren hissesi 6 Yıl, vergi indirimi % 70 , yatırıma katkı oranı % 30 olacaktır.
Bunların dışında KDV istisnası desteğinden ve İthalat işlemi olursa Gümrük Vergisi Desteğinden faydalanılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034540
BIST
15:462.594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,46
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.623
En Düşük
2.591
15:4616,5406
En Yüksek
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|: 0,53%
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|: 16,5200
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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16,5454
En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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15:46987,59
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|: -0,14%
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|Açılış
|: 988,18
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler15:46
|HEDEF
|6,93
|85.697.105
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.155.583
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,10
|44.491.673
|% 8,95
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|YGGYO
|26,06
|6.176.853
|% 7,42
|
|KRSTL
|6,77
|5.955.792
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,51
|245.036.888
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|9.984.478
|% -4,84
|
|MEPET
|3,05
|7.783.999
|% -4,69
|
|BURVA
|20,68
|7.467.438
|% -4,26
|
|SASA
|42,28
|2.978.713.858
|% 5,17
|
|THYAO
|48,66
|2.658.363.502
|% -1,90
|
|KARSN
|7,20
|2.168.588.870
|% 0,14
|
|EREGL
|34,68
|1.223.079.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,09
|1.173.497.944
|% -0,92
|
|KARSN
|7,20
|2.168.588.870
|% 0,14
|
|DOHOL
|3,91
|657.067.831
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,79
|458.377.167
|% -0,71
|
|TSKB
|2,21
|315.091.284
|% 5,24
|
|AKBNK
|8,67
|973.246.932
|% -1,81
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5269
|16,5406
|% 0,53
|
|Euro
|17,7219
|17,7547
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6448
|20,7484
|% 0,03
|
|Frank
|17,0804
|17,1833
|% -0,21
|
|Riyal
|4,3944
|4,4164
|% 0,43
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-10,04
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.554
|6.653
|-11,00
|
|Tam
|6.525
|6.689
|-10,67
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-5,16
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,57
|