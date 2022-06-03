***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Çatı Ges Yatırımı kapsamında alınan, Yatırım Teşvik Belgesi hakkındaŞirketimizin Kayseri Osb Mah.20.Cad. No : 33 Melikgazi/KAYSERİ adresinde Çatı Ges konusunda yapılacak yatırım kapsamındaSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylanmıştır.Yatırım İl ve İlçe bazlı 2.bölge olmakla birlikte 23.02.2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Karar'ı gereğince 4. Bölge Desteklerinden faydalanacaktır.Sigorta Primi işveren hissesi 6 Yıl, vergi indirimi % 70 , yatırıma katkı oranı % 30 olacaktır.Bunların dışında KDV istisnası desteğinden ve İthalat işlemi olursa Gümrük Vergisi Desteğinden faydalanılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034540BIST