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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.06.2022 16:29
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.06.2022 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Çatı Ges yatırımına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendinin h fıkrası kapsamında araziye üretim tesisi kurulabilmesi yönünde kararı doğrultusunda şirketimiz de bu yönde  birinci etapta 7.000 KW ve ikinci etapta 8.000 KW olmak üzere 15.000 KW  yatırım yapılması için fizibilite çalışmaları yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL'in yetkili olmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038267


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