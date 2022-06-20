***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 16:29
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.06.2022 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Çatı Ges yatırımına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendinin h fıkrası kapsamında araziye üretim tesisi kurulabilmesi yönünde kararı doğrultusunda şirketimiz de bu yönde birinci etapta 7.000 KW ve ikinci etapta 8.000 KW olmak üzere 15.000 KW yatırım yapılması için fizibilite çalışmaları yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL'in yetkili olmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038267
BIST
16:212.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,94
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
16:2117,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
16:2118,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
16:211.026,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.026,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EGEEN
|2.205,50
|190.644.578
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.799.030
|% 9,98
|
|ARMDA
|159,00
|8.998.944
|% 9,96
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,66
|108.568.640
|% -5,74
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|TGSAS
|13,13
|3.562.690
|% -4,79
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|THYAO
|49,88
|5.535.524.862
|% 3,53
|
|EREGL
|27,50
|3.024.187.689
|% -4,65
|
|SASA
|45,90
|1.222.911.657
|% -0,30
|
|SISE
|21,80
|1.181.096.802
|% -0,46
|
|TUPRS
|257,90
|1.000.385.165
|% -3,91
|
|ODAS
|3,07
|775.274.113
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,86
|774.696.301
|% -0,41
|
|DOHOL
|4,02
|570.762.161
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|313.368.917
|% -0,38
|
|THYAO
|49,88
|5.535.524.862
|% 3,53
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3274
|17,3340
|% 0,05
|
|Euro
|18,2248
|18,2413
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% 0,12
|
|Frank
|17,8611
|17,9687
|% 0,45
|
|Riyal
|4,6047
|4,6278
|% 0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-11,00
|
|Tam
|6.799
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.338
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,08
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 71 kaybederek (% -0.67 ) 2, 758
-
16:34XU100
Endeks 2, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 28, 133.00 milyon TL de
-
16:31CELHA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 830, 115 adet işlem
-
16:30HUBVC
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 503 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 27, 793.00 milyon TL de