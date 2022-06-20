***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.06.2022 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaÇatı Ges yatırımına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendinin h fıkrası kapsamında araziye üretim tesisi kurulabilmesi yönünde kararı doğrultusunda şirketimiz de bu yönde birinci etapta 7.000 KW ve ikinci etapta 8.000 KW olmak üzere 15.000 KW yatırım yapılması için fizibilite çalışmaları yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL'in yetkili olmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038267BIST