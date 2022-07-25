***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mas Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile 25.07.2022 tarihinde Güneş Enerji Santrali (GES) Tesis Geliştirme ve Yapım Sözleşmesi imzalamıştır , sözleşmeye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedirTesis Kurulum Adresi : Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi 101 Ada,120,121,124,125,126 parseller üzerinde kurulması planlanan 7.4 MWe güneş enerji santraliPlanlanan Kapasite : 8.884 kWpÖngörülen Yıllık Elektrik Üretimi Miktarı (kWh) : 14.658.000Fiyat/kwp (Kdv Hariç) :0,99 UsdPlanlanan toplam kapasiteye göre toplam fiyat (Kdv Hariç) : 8.795.160 Usd dir.Sözleşme sonucu bedel kurulan kapasite*fiyat/kWp olarak hesaplanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047606BIST