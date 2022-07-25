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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.07.2022 18:15
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Mas Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile 25.07.2022 tarihinde Güneş Enerji  Santrali (GES) Tesis Geliştirme ve Yapım Sözleşmesi imzalamıştır , sözleşmeye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir
Tesis Kurulum Adresi : Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesi 101 Ada,120,121,124,125,126 parseller üzerinde kurulması planlanan 7.4 MWe güneş enerji santrali
Planlanan Kapasite    : 8.884 kWp
Öngörülen Yıllık Elektrik Üretimi Miktarı (kWh) : 14.658.000
Fiyat/kwp (Kdv Hariç) :0,99 Usd
Planlanan toplam kapasiteye göre toplam fiyat (Kdv Hariç) : 8.795.160 Usd dir.
Sözleşme sonucu bedel kurulan kapasite*fiyat/kWp olarak hesaplanır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047606


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