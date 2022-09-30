***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTesis şirketimiz yıllık elektrik ihtiyacının % 20-25 lik kısmını karşılayacak kapasitededir. Şirketimiz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20.Cad. No33 Melikgazi /KAYSERİ adresindeki fabrika binası çatısı üzerine 1056,755 kWp/ 800 kWe lisanssız gücündeki Güneş Enerji Santrali Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. nin Hacılar Kaymakamlığı'na bildirdiği 30.09.2022 tarihli yazısı ile tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kabulünün yapıldığı bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066395BIST