***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 17:56
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tesis şirketimiz yıllık elektrik ihtiyacının % 20-25 lik kısmını karşılayacak kapasitededir. Şirketimiz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20.Cad. No33 Melikgazi /KAYSERİ adresindeki fabrika binası çatısı üzerine 1056,755 kWp/ 800 kWe lisanssız gücündeki Güneş Enerji Santrali Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. nin Hacılar Kaymakamlığı'na bildirdiği 30.09.2022 tarihli yazısı ile tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kabulünün yapıldığı bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066395
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05989,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,04
|Açılış
|: 989,97
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5135
|18,5284
|% 0,12
|
|Euro
|18,1580
|18,1793
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,5683
|20,6714
|% 0,29
|
|Frank
|18,7143
|18,8271
|% -0,93
|
|Riyal
|4,9148
|4,9395
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|991
|991
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.650
|6.750
|18,00
|
|Yarım
|3.236
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.650
|4,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:55ESEN
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