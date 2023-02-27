***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 1Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 27.02.2023 30.000 0,1 16,5 YokturEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 27.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 16,50 TL fiyattan toplam 30.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır.Bu işlemle, şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 30.000 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,10 dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117189BIST