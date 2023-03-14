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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.03.2023 18:12
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim 4
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 27.02.2023 30.000 0,1 16,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 03.03.2023 10.000 0,033 16,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 03.03.2023 1.456 0,004 16 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 30 0 16,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 444 0,001 16,28 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 572 0,001 16,29 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 8.954 0,03 16,3 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 14.03.2023 10.000 0,033 15,8 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 14.03.2023 10.000 0,033 15,7 Yoktur

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 14.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,70-15,80 TL fiyattan toplam 20.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır.
Bu işlemle, şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 71.456 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,2382 dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124564


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