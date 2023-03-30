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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

30.03.2023 09:43
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GERİ ALINAN PAY BİLDİRİMİ-9
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 27.02.2023 30.000 0,1 16,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 03.03.2023 10.000 0,033 16,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 03.03.2023 1.456 0,004 16 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 30 0 16,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 444 0,001 16,28 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 572 0,001 16,29 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 8.954 0,03 16,3 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 14.03.2023 10.000 0,033 15,8 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 14.03.2023 10.000 0,033 15,7 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 15.03.2023 16.787 0,056 15,2 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 17.03.2023 1.346 0,004 15,98 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 17.03.2023 306 0,001 15,99 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 17.03.2023 28.649 0,096 16 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 20.03.2023 50.000 0,167 15,75 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 20.03.2023 24.611 0,082 15,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 24.03.2023 36.266 0,121 15,4 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 1.255 0,004 14,8 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 222 0,001 14,99 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 130 0,001 14,91 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 89 0,001 14,88 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 84 0,001 14,86 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 3.189 0,011 14,85 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 45.031 0,15 15 Yoktur

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 29.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,80-15,00 TL fiyattan toplam 50.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır.
Bu işlemle, şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 279.421 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,9314 dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129642


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