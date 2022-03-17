***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.03.2022 15:22
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011047
BIST
15:372.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 42,24
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.132
En Düşük
2.104
15:3714,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1696
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:3716,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2105
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:37922,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,63
|Açılış
|: 922,32
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GZNMI
|27,74
|69.094.284
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.398.711
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.372.100
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.420.852
|% 9,33
|
|AVGYO
|3,17
|31.766.297
|% 9,31
|
|PKENT
|393,30
|104.626.344
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.112.411
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|20.339.739
|% -3,72
|
|EREGL
|35,54
|2.350.201.847
|% 3,68
|
|KRDMD
|14,78
|2.333.165.082
|% 2,71
|
|GARAN
|11,87
|2.073.599.008
|% 0,08
|
|THYAO
|27,86
|1.865.256.419
|% 0,58
|
|FROTO
|301,00
|1.107.408.565
|% 5,06
|
|DOHOL
|3,45
|760.631.662
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.073.599.008
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,87
|615.225.421
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,78
|2.333.165.082
|% 2,71
|
|EKGYO
|2,26
|292.320.467
|% 1,35
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7704
|14,7851
|% 1,16
|
|Euro
|16,3215
|16,3610
|% 1,30
|
|Sterlin
|19,3116
|19,4084
|% 0,86
|
|Frank
|15,6571
|15,7514
|% 1,27
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 1,16
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,77
|
|Altın Gr.
|922
|923
|17,89
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|99,00
|
|Tam
|6.078
|6.232
|97,44
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|47,14
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|23,57
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,80
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52FROTO
Yüzde 5.03 oranında artışla 300.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 739, 151 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 2, 131 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 22, 868.00 milyon TL de
-
15:47PSGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 16.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 630, 187 adet işlem
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 83 artarak (% 2.11 ) 1, 928
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, GZNMI, YEOTK, IEYHO