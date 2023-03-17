***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.03.2023 11:14
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon'un kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125800
BIST
11:415.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 48,92
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4119,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4120,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1245
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:411.178,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.179,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKART
|26,06
|9.191.269
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.443.524
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|83.303.392
|% 9,80
|
|AKMGY
|85,75
|11.194.638
|% 9,72
|
|MARKA
|10,60
|18.631.367
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|44,82
|10.209.543
|% -5,60
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.615.051.643
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|ASELS
|56,95
|901.253.822
|% 1,33
|
|THYAO
|133,40
|811.529.612
|% 0,91
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|EKGYO
|7,36
|517.335.127
|% 2,08
|
|AKFGY
|4,11
|283.604.901
|% 9,02
|
|YKBNK
|11,53
|642.817.965
|% 1,50
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0001
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2569
|20,2684
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,0028
|23,1182
|% 0,26
|
|Frank
|20,4407
|20,5639
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0432
|5,0685
|% -0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.180
|7,04
|
|Cumhuriyet
|7.912
|8.032
|24,00
|
|Tam
|7.930
|8.008
|22,00
|
|Yarım
|3.888
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.944
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|0,13
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|0,45
|