***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.05.2023 13:08
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon'un kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151277
BIST
14:084.672
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -123,94
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0819,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1042
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0821,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1952
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:081.272,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.272,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:08
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|DAGHL
|15,77
|39.722.332
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.179.865
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.377.063.413
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.952.600
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.745.487
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.481.156
|% -9,97
|
|THYAO
|135,20
|4.558.670.590
|% 1,96
|
|EREGL
|31,40
|2.139.470.308
|% 1,95
|
|GARAN
|29,80
|1.951.952.600
|% -9,97
|
|ASELS
|43,46
|1.648.578.879
|% 5,33
|
|SAHOL
|38,96
|1.617.839.971
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.375.369.839
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.431.741.747
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,10
|1.482.378.867
|% 7,23
|
|DOHOL
|8,00
|654.929.198
|% -9,60
|
|EREGL
|31,40
|2.139.470.308
|% 1,95
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6607
|19,6682
|% 0,53
|
|Euro
|21,3895
|21,4357
|% 0,92
|
|Sterlin
|24,5135
|24,6364
|% 0,98
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,65
|
|Riyal
|5,2263
|5,2525
|% 0,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.306
|9.447
|-656,00
|
|Tam
|9.233
|9.509
|-520,76
|
|Yarım
|4.565
|4.660
|-204,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.330
|-95,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|0,07
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,25
|