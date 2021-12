***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 20. CADDE NO:33 MELİKGAZİ/KAYSERİÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 20. CADDE NO:33 MELİKGAZİ/KAYSERİKAYSERİ ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 34. CADDE NO:27 MELİKGAZİ/KAYSERİİnternet Adresi http://www.rainbowpc.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@rainbowpc.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKAYSERİ ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 20. CADDE NO:33 MELİKGAZİ/KAYSERİ 0352 322 2223 0352 222 2322Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMEHMET MÜLAYİM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ 26.11.2021 0352 322 2223-100 mehmet.mulayim@rainbowpc.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 207707HÜSEYİN UYAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ GÖREVLİSİ 26.11.2021 0352 322 2223-123 huseyin.uyar@rainbowpc.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 1- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin her türlü imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak,2- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin hammaddelerinin alım, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak,3- Her türlü plastik ambalaj, balonlu naylon, düz rulo naylon, baskılı baskısız poşet, plastik çuval ve ambalaj sanayinde kullanılan plastikten mamul her türlü ambalajın üretimi, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.4- Plastikten mamul her türlü mutfak ve ev eşyasının üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.5- Sanayide kullanılan plastikten mamul her türlü yedek parça, montaj parçası ve her türlü sanayi malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.6- Her türlü mobilya, dayanıklı tüketim malları, halı, mutfak gereçleri gibi her türlü ev gereçlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.7- Her türlü dayanıklı tüketim malları, gıda maddesi, temizlik ürünleri, kırtasiye, büro eşyası, her türlü ev eşyası ve her türlü sanayi malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmakŞirketin Süresi SÜRESİZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 06.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH MEHMET AKBEYAZ 4020000 TRY 13,40HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,07EKREM AKBEYAZ 2128000 TRY 7,10SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,11FATİH YÜCEL 2000000 TRY 6,67AKGÜL AKBEYAZ 1000000 TRY 3,33CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,33ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,33EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,33CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,33HALKA AÇIK 12000000 TRY 40,00Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 2000000 TRY 6,33 VAR İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 28000000 TRY 93,67 YOK İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATİH MEHMET AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ PAY SAHİBİ VE MÜDÜR Evet 13.4 Bağımsız Üye Değil HayırHÜSEYİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 10.07 Bağımsız Üye DeğilEKREM AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEKNİK İŞLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ Evet 7.1 Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİFATİH YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 6.67 Bağımsız Üye Değil HayırABDULLAH GÖKŞİN TEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırATİLLA TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI, DENETİM KOMİTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981936BIST