***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH MEHMET AKBEYAZ 4020000 TRY 10,90HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,07EKREM AKBEYAZ 2128000 TRY 7,10SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,11FATİH YÜCEL 2000000 TRY 6,67AKGÜL AKBEYAZ 1000000 TRY 2,50CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,33ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,33EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,33CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,33HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1000000 TRY 3,33HALKA AÇIK 12000000 TRY 40,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATİH MEHMET AKBEYAZ 16.08.2021 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ PAY SAHİBİ VE MÜDÜR 10.9HÜSEYİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 10.07 Bağımsız Üye DeğilEKREM AKBEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEKNİK İŞLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ Evet 7.1 Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİFATİH YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.08.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR, PAY SAHİBİ Evet 6.67 Bağımsız Üye Değil HayırABDULLAH GÖKŞİN TEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırATİLLA TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.08.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI, DENETİM KOMİTESİBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiALİ BABA AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 100000 1000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001558BIST