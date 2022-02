***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH MEHMET AKBEYAZ 3270000 TRY 10,90HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,07EKREM AKBEYAZ 2128000 TRY 7,10SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,11FATİH YÜCEL 2000000 TRY 6,67AKGÜL AKBEYAZ 750000 TRY 2,50CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,33ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,33EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,33CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,33HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1000000 TRY 3,33HALKA AÇIK 12000000 TRY 40,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001580BIST