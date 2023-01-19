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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2023 09:07
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
FATİH MEHMET AKBEYAZ 595000 TRY 1,9833
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
AKGÜL AKBEYAZ 100000 TRY 0,3333
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
HALKA AÇIK 14999000 TRY 50,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103102


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 4,20 1.343.652 % 0,00  
MAVI 120,70 179.783.133 % 0,00  
TLMAN 61,20 99.744.172 % 0,00  
TDGYO 13,46 8.873.419 % 0,00  
SOKM 27,10 258.566.268 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,7798 18,7824 % -0,09  
Euro 20,2921 20,3253 % 0,19  
Sterlin 23,1238 23,2398 % 0,00  
Frank 20,4349 20,5580 % 0,08  
Riyal 4,9883 5,0133 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 6,49  
Altın Gr. 1.154 1.154 3,22  
Cumhuriyet 7.838 7.957 32,00  
Tam 7.825 7.895 16,00  
Yarım 3.813 3.863 7,00  
Çeyrek 1.912 1.932 4,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 -0,04  
Gümüş Gr. 14,13 14,15 -0,04  
B. Petrol 84,00 84,00 -0,98  
Seans Raporu 18:10
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