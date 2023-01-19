***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2023 09:07
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
FATİH MEHMET AKBEYAZ 595000 TRY 1,9833
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
AKGÜL AKBEYAZ 100000 TRY 0,3333
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
HALKA AÇIK 14999000 TRY 50,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103102
BIST
18:105.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
0
En Düşük
0
18:1018,7824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0170
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:1020,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
18:101.154,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.154,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MARKA
|4,20
|1.343.652
|% 0,00
|
|MAVI
|120,70
|179.783.133
|% 0,00
|
|TLMAN
|61,20
|99.744.172
|% 0,00
|
|TDGYO
|13,46
|8.873.419
|% 0,00
|
|SOKM
|27,10
|258.566.268
|% 0,00
|
|MARKA
|4,20
|1.343.652
|% 0,00
|
|MAVI
|120,70
|179.783.133
|% 0,00
|
|TLMAN
|61,20
|99.744.172
|% 0,00
|
|TDGYO
|13,46
|8.873.419
|% 0,00
|
|SOKM
|27,10
|258.566.268
|% 0,00
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 0,00
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 0,00
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 0,00
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7798
|18,7824
|% -0,09
|
|Euro
|20,2921
|20,3253
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,1238
|23,2398
|% 0,00
|
|Frank
|20,4349
|20,5580
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,22
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.895
|16,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|7,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,98
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında