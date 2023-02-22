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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2023 15:55
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 302000 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
FATİH MEHMET AKBEYAZ 470000 TRY 1,5667
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
AKGÜL AKBEYAZ 100000 TRY 0,3333
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
HALKA AÇIK 15124000 TRY 50,4133




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115986


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSYN 3,19 77.822.821 % 10,00  
SEGYO 2,31 10.953.121 % 10,00  
ULUSE 287,30 21.894.890 % 9,99  
COSMO 101,40 4.440.364 % 9,98  
CANTE 68,30 121.597.003 % 9,98  
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16:47 Alış Satış %  
Dolar 18,8731 18,8776 % 0,06  
Euro 20,0941 20,1020 % 0,05  
Sterlin 22,7743 22,8886 % 0,02  
Frank 20,2668 20,3889 % 0,06  
Riyal 5,0157 5,0408 % 0,02  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 4,01  
Altın Gr. 1.115 1.115 1,73  
Cumhuriyet 7.583 7.698 -26,00  
Tam 7.624 7.681 -18,00  
Yarım 3.725 3.759 -8,00  
Çeyrek 1.862 1.879 -5,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,88 0,02  
Gümüş Gr. 13,25 13,26 0,01  
B. Petrol 82,50 82,50 -0,55  
Seans Raporu 16:47
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