***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2023 15:55
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446
HÜSEYİN YÜCEL 302000 10,0667
SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067
EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767
CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333
FATİH MEHMET AKBEYAZ 470000 TRY 1,5667
ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554
AKGÜL AKBEYAZ 100000 TRY 0,3333
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 301000 TRY 1,0033
HALKA AÇIK 15124000 TRY 50,4133
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115986
BIST
16:475.073
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -76,86
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4718,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4720,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0106
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:471.114,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.114,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.967.019
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.039.690
|% -9,99
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.163.604.719
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,88
|2.600.750.315
|% 5,36
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|YKBNK
|9,18
|1.315.774.492
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,10
|2.012.580.345
|% 1,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8731
|18,8776
|% 0,06
|
|Euro
|20,0941
|20,1020
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.624
|7.681
|-18,00
|
|Yarım
|3.725
|3.759
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,55
|