***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH YÜCEL 3313390 TRY 11,0446HÜSEYİN YÜCEL 3020000 TRY 10,0667SELAHATTİN YÜCEL 1832000 TRY 6,1067EKREM AKBEYAZ 1673000 TRY 5,5767CENNETİ MUALLA YÜCEL 1000000 TRY 3,3333ALAATTİN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333EMRE YÜCEL 1000000 TRY 3,3333CEREN YÜCEL 1000000 TRY 3,3333ÖMER AKBEYAZ 166610 TRY 0,5554HALKA AÇIK 15995000 TRY 53,3167TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184431BIST