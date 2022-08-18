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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2022 18:34
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Karar Sayısı
2022/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
a) 01/01/2022 - 30/06/2022 dönemine ilişkin mali tablolar tarafımızca incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,  yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056826


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Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.822 6.909 -28,00  
Yarım 3.324 3.378 -14,00  
Çeyrek 1.667 1.688 -7,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,47  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,23  
B. Petrol 96,73 96,73 0,14  
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