Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.05.2023 18:14
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
Karar Sayısı
2023/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, N29 sayılı tebliğ'i kapsamında Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının 01.01.2023-31.03.2023 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları incelenmiştir.
Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2023-31.03.2023 dönemini kapsayan Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının Konsolide Finansal Tablolarının SPK düzenlemelerine, ortaklığın izlediği muhasebe politikalarına, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerimizi kapsamaktadır.
Komitemize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda hazırlanmış olan 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloların şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde yansıttığına kanaat getirilmiş olup söz konusu finansal tabloların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148991


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.536
Değişim :  -0,56% |  -25,74
Açılış :  4.547  
Önceki Kapanış :  4.562  
En Yüksek
4.622 En Düşük
4.513
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 894,30 149.283.541 % 10,00  
CELHA 27,50 12.927.431 % 10,00  
OSMEN 72,10 21.439.945 % 9,99  
EGPRO 53,50 62.813.995 % 9,99  
PAMEL 176,30 74.936.022 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,5143 19,5259 % 0,12  
Euro 21,3749 21,3806 % -0,35  
Sterlin 24,5488 24,6719 % 0,06  
Frank 21,8037 21,9351 % -0,14  
Riyal 5,1893 5,2153 % 0,10  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.271 1.271 3,16  
Cumhuriyet 9.263 9.403 32,00  
Tam 9.217 9.452 36,08  
Yarım 4.550 4.635 19,00  
Çeyrek 2.268 2.311 17,00  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 -0,04  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru