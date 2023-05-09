***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/05/2023Karar Sayısı2023/11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, N29 sayılı tebliğ'i kapsamında Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının 01.01.2023-31.03.2023 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları incelenmiştir.Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2023-31.03.2023 dönemini kapsayan Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının Konsolide Finansal Tablolarının SPK düzenlemelerine, ortaklığın izlediği muhasebe politikalarına, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerimizi kapsamaktadır.Komitemize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda hazırlanmış olan 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloların şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde yansıttığına kanaat getirilmiş olup söz konusu finansal tabloların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148991BIST