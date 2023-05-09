***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2023 18:14
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
Karar Sayısı
2023/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, N29 sayılı tebliğ'i kapsamında Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının 01.01.2023-31.03.2023 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları incelenmiştir.
Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2023-31.03.2023 dönemini kapsayan Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının Konsolide Finansal Tablolarının SPK düzenlemelerine, ortaklığın izlediği muhasebe politikalarına, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerimizi kapsamaktadır.
Komitemize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda hazırlanmış olan 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloların şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde yansıttığına kanaat getirilmiş olup söz konusu finansal tabloların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148991
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0719
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.271,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5143
|19,5259
|% 0,12
|
|Euro
|21,3749
|21,3806
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,5488
|24,6719
|% 0,06
|
|Frank
|21,8037
|21,9351
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1893
|5,2153
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,16
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.550
|4.635
|19,00
|
|Çeyrek
|2.268
|2.311
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,04
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
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17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
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17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM